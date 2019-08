Banche, Mef corregge indirizzo web per invio domande indennizzi Fir

(Teleborsa) - Dopo aver dato ufficialmente il via, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto attuativo per lalla procedura per il rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche,(e non, come comunicato erroneamente ieri: fondoindennizzorisparmiatori.consap.it ).Sul portale sono presenti tutte le informazioni e le istruzioni per la compilazione. La domanda di indennizzo potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, accompagnata da idonea documentazione per iche negli anni scorsi sono stati travolti dai fallimenti delle banche del Centro Italia e di quelle venete.