Enea, lancia bando per sviluppo tecnologie innovative con fondo da 2,5 milioni

(Teleborsa) - L’ENEA lancia un bando pubblico. L’iniziativa può contare su un apposito fondo di finanziamento interno da 2,5 milioni di euro su base triennale nell'ambito del programma per il Proof of Concept avviato lo scorso anno dall'Agenzia per rafforzare il trasferimento tecnologico al sistema industriale.all'indirizzo www.enea.it e riguardano tecnologie con un basso grado di maturità che possano essere valorizzate a livello commerciale.possono essere presentate da imprese o investitori istituzionali quali i Fondi di Venture Capital e(ore 12) all'indirizzo PEC enea@cert.enea.it.La selezione è affidata a una commissione di esperti interni e esterni ad ENEA, in collaborazione con l’Associazione Italiana dei Business Angels IBAN., con un finanziamento complessivo di 500mila euro. Per questa seconda edizione, la dotazione è di 1 milione di euro per progetti che prevedano la costruzione o il miglioramento di un prototipo; la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto; la valutazione della fattibilità commerciale o il test per lo scale up; la soluzione di uno specifico gap tecnologico identificato dall'industria e che ostacola l'attrattività per il mercato.e in grado di fornire un contributo tecnico-innovativo. I partner industriali non ricevono finanziamenti, ma a fronte della propria collaborazione riceveranno un diritto di prelazione/opzione per lo sfruttamento dei risultati conseguiti” sottolineacui fa capo il Programma.