ENAC, Direttore Quaranta partecipa a riunione ECAC a Malaga

(Teleborsa) -), organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari più 16 non comunitari) e che fa parte dell’ICAO, tenutasi a. L’ECAC, fondata nel 1955, ha la missione di promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile e di armonizzare le politiche nel settore dell'aviazione civile tra gli Stati membri.Presente all'evento il Direttore Generale dell', con, Vice Direttore Generale ENAC, e con, già Segretario Esecutivo dell’ECAC, candidato unico europeo alla Presidenza dell’ICAO - International Civil Aviation Organization - alle elezioni che si terranno nel prossimo autunno, per ricoprire la carica nel triennio 2020-2022.. L’Assemblea, alla quale partecipano tutti i 193 Paesi membri, si riunisce una volta ogni tre anni per stabilire la politica dell’Organizzazione, esaminare il lavoro svolto, approvare i bilanci ed eleggere i 36 membri del Consiglio, l’organo esecutivo dell’ICAO, suddiviso in 3 fasce, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.L’Italia fa parte del Consiglio dal 1950. Dal 1962 è sempre stata riconfermata in prima fascia, tra le nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, da ultimo nel 2016, con un risultato di grande rilievo (166 voti su 170 votanti), insieme a Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Russia, Australia, Canada e Brasile.. Una conferma del ruolo strategico svolto dall'Italia nel settore dell’aviazione civile, che si auspica possa portare il risultato sperato nelle elezioni del prossimo novembre.Tra i numerosi temi oggetto dell’incontro di Malaga, i Direttori Generali hanno focalizzato la discussione sulle ambizioni e sulle priorità strategiche europee da proporre in Assemblea e sugli ultimi sviluppi delle attività a supporto delle candidature europee al Consiglio e allaPresidenza ICAO.I Direttori Generali, inoltre, hanno analizzato i risultati conseguiti dalla Presidenza finlandese del Consiglio dell’Unione Europea, dall’EASA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, da Eurocontrol e da ECAC.All’interno dell’organizzazione il Direttore Quaranta ricopre il ruolo di Vice Presidente dal 2017 e Focal Point Security & Facilitation, ovvero responsabile europeo per la sicurezza (Security), incluso antiterrorismo e prevenzione da atti illeciti in ambito aereo eaeroportuale, e per le Facilitazioni (Facilitation), comprese le questioni relative all'immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere.