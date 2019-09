Cnh, Exor: anche dopo spin-off resteremo azionisti principali

Exor

Cnh Industrial

(Teleborsa) -resterà azionista di riferimento die del gruppo che nascerà dallo scorporo delle attività stradali e non stradali, tra cui anche il marchio Iveco. Lo ha riferito, presidente e amministratore delegato della holding della famiglia Agnelli."Come primo azionista singolo di Cnh Industrial,nell'interesse dei suoi azionisti", ha detto Elkann in una nota."Questa operazione - ha aggiunto - è pienamente in linea con il nostro approccio di lungo termine di sostegno al management per costruire grandi società, a beneficiodi tutti gli stakeholder".