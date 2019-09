Vodafone presenta "Giga Family"

Vodafone

(Teleborsa) -lae per soddisfare i loro bisogni di flessibilità e semplicità. In un'unica soluzione i clienti del marchio potranno avere a disposizione la Giga NetworkTM di Vodafone, Fibra e 5G, fino a 100 Giga in regalo ogni mese e un ampio ventaglio di vantaggi e servizi a prezzi dedicati., ed ottenere 50 Giga in più al mese sulla propria offerta mobile,. Inoltre più la famiglia è numerosa, più sono i vantaggi della Giga Family. Infatti con l'entrata di un nuovo componente sono compresi 100 Giga al mese in regalo per ogni sim della famiglia.La nuova soluzione Giga FamilyVodafone che attivano una qualsiasi offerta di rete fissa e mobile,che hanno una o entrambe queste offerte attive.Ma non è tutto. Le “Giga Family” avranno: prodotti IoT del catalogo V By Vodafone (V-Multi Tracker, V-Pet Tracker, V-SOS Band) al prezzo esclusivo di 0,99 euro al mese; Rete Sicura, il servizio che garantisce la sicurezza dei dati e dei pagamenti delle famiglie Vodafone e la navigazione sicura dei più piccoli, inclusa gratuitamente per tre mesi per le nuove attivazioni, senza vincoli di rinnovo; il servizioScreen Protection per gli smartphone della famiglia in prova per tre mesi. E visto che non c’è famiglia senza divertimento, le promozioni attive diVodafone TV, con i grandi show, le serie TV più acclamate e il grande calcio di NOW TV, sono valide anche per tutti i clienti Giga Family.