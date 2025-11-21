Milano 13:53
42.719 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:53
9.517 -0,12%
Francoforte 13:52
23.180 -0,43%

Parigi: si concentrano le vendite su Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Legrand
Ribasso per il Gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 2,47%.
Condividi
```