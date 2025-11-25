Londra: andamento sostenuto per Vodafone

gruppo britannico telefonico

Vodafone

FTSE 100

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,01%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,9294 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,9075. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,893.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)