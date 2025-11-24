Milano 13:42
42.262 -0,94%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:42
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Parigi: si concentrano le vendite su Air Liquide

Ribasso per il produttore di gas industriali e medici, che presenta una flessione del 2,24%.
