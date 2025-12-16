Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:40
25.037 -0,12%
Dow Jones 20:40
48.043 -0,77%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Moody’s conferma il rating B3 di Efesto Bidco, outlook rivisto a stabile

(Teleborsa) - Moody’s Ratings ha confermato oggi il B3 long-term corporate family rating (CFR) e il B3-PD probability of default rating (PDR) di Efesto Bidco, holding del gruppo Forgital, produttore italiano di componenti forgiati per i mercati aerospaziale e industriale.

Contestualmente, si legge in una nota, l’agenzia ha ribadito il B3 instrument rating sui $825 milioni di senior secured notes emessi da Efesto Bidco S.p.A. e co-emessi da Efesto US, LLC.

L’outlook sul gruppo è stato modificato da positivo a stabile, riflettendo una valutazione più prudente sulle prospettive future.

