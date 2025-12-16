Moody’s conferma il rating B3 di Efesto Bidco, outlook rivisto a stabile

(Teleborsa) -Ratings ha confermato oggi il B3 long-term corporate family rating (CFR) e il B3-PD probability of default rating (PDR) di Efesto Bidco, holding del gruppo Forgital, produttore italiano di componenti forgiati per i mercati aerospaziale e industriale.Contestualmente, si legge in una nota, l’agenzia ha ribadito il B3 instrument rating sui $825 milioni di senior secured notes emessi da Efesto Bidco S.p.A. e co-emessi da Efesto US, LLC.L’outlook sul gruppo è stato modificato da positivo a stabile, riflettendo una valutazione più prudente sulle prospettive future.