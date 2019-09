Hi Fly riceve il primo A330neo

(Teleborsa) -, società portoghese specializzata nel “wet lease” e operante una flotta composta esclusivamente da aeromobili Airbus, ha preso in consegna un nuovo, in leasing da Air Lease Corporation (AL). L’aeromobile ha una configurazione in due classi e può ospitare 371 passeggeri, offrendo 18 poltrone reclinabili ad elevati livelli di comfort in Business Class e 353 poltrone in Classe Economy. Tutte le poltrone sono dotate del sistema di intrattenimento in volo di ultima generazione ed è presente un sistema d’illuminazione con luci soffuse.L’A330 consentirà ad Hi Fly di espandere ulteriormente le proprie operazioni di wet lease e charter a lungo raggio in tutto il mondo. Hi Fly opera una flotta composta da 20 aeromobili Airbus, di cui quattro della Famiglia A320, 15 della Famiglia A330/A340 e un A380. Specialista del wet lease, Hi Fly fornisce aeromobili in leasing ai vettori, completi di equipaggio, manutenzione e assicurazione, offrendo un pacchetto pronto per il servizio, disponibile anche con breve preavviso.