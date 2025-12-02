Turkish Airlines introduce servizio monitoraggio bagagli con etichetta intelligente

(Teleborsa) - Turkish Airlines
ha dato vita a una partnership con Samsung
per dotare il servizio bagagli di etichetta intelligente
. Dallo scorso 1° dicembre, i passeggeri hanno la possibilità di tracciare i propri bagagli
utilizzando il servizio Smart Tagged Baggage Service.
Turkish Airlines è la prima compagnia aerea ad introdurre il monitoraggio dei bagagli
da parte degli stessi passeggeri, semplificandone l’identificazione. Si tratta di un primo passo che la compagnia aerea turca ha adottato con l’obiettivo di estendere le soluzioni digitali di localizzazione ad altre tipologie di servizi dedicati ai passeggeri.
A dirigere il processo di digitalizzazione è Kerem Kiziltunç
, chief information technologies officer di Turkish Airlines.