Luxair riceve il primo Embraer E195-E2

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Luxair ha ricevuto il primo Embraer E195-E2 a cui si aggiungeranno altri cinque esemplari, che andranno a sostituire i De Havilland Dash 8-400 turboelica attualmente in flotta.

Il nuovo aeromobile, che garantisce il 30% in meno di consumo di carburante, entrerà in servizio nel mese di aprile 2026. L’Embraer E195-E2 ha un’autonomia di 4.815 km, triplicando quella del turboelica, e una capacità di 136 passeggeri, 60 in più del De Havilland Q800. Luxair ha già opzionato altri tre Embraer E195-E2.
