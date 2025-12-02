Luxair riceve il primo Embraer E195-E2

(Teleborsa) - Luxair
ha ricevuto il primo Embraer E195-E2
a cui si aggiungeranno altri cinque esemplari, che andranno a sostituire i De Havilland Dash 8-400
turboelica attualmente in flotta.
Il nuovo aeromobile, che garantisce il 30% in meno di consumo
di carburante, entrerà in servizio nel mese di aprile 2026
. L’Embraer E195-E2 ha un’autonomia di 4.815 km, triplicando quella del turboelica, e una capacità di 136 passeggeri, 60 in più del De Havilland Q800. Luxair ha già opzionato altri tre Embraer E195-E2.