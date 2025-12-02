Luxair riceve il primo Embraer E195-E2

(Teleborsa) -ha ricevuto ila cui si aggiungeranno altri cinque esemplari, che andranno a sostituire iturboelica attualmente in flotta.Il nuovo aeromobile, che garantisce ildi carburante, entrerà in servizio nel mese di. L’Embraer E195-E2 ha un’autonomia di 4.815 km, triplicando quella del turboelica, e una capacità di 136 passeggeri, 60 in più del De Havilland Q800. Luxair ha già opzionato altri tre Embraer E195-E2.