Brexit, speaker della Camera Bercow annuncia dimissioni

(Teleborsa) - Lo speaker della Camera- politico, divenuto noto ai più grazie al suo- ha annunciato che se vi saranno, rassegnerà con effetto immediato leIn caso contrario le rassegnerà il, giorno in cui dovrebbe (condizionale al momento resta d'obbligo) scattare laStasera,al termine dei dibattiti sulladi tener e come chiesto e ottenuto dalLo ha formalizzato il portavoce diprecisando che ladal risultato dell'e chenon intende chiedere unmalgradodella cosiddettaIl messaggio è chiaro:ma unè ancoraper sancirlo sarà ildel- Rispetto al voto di stasera, i partiti britannici di opposizione hanno fatto sapere che non sosteneranno la mozione che ilintende presentare ai comuni per la seconda volta in pochi giorni a favore di. Il voto è atteso per lema alla luce di questo annuncio appare scontata la seconda bocciatura della mozione, la cui approvazione rLe opposizioni, infatti, aprono allema solo dopo ladella data della