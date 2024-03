Netweek, Annalisa Lauro si dimette dal CdA

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, con decorrenza 19 marzo 2024,dalla carica didella società, per l'intensificarsi dei propri impegni professionali. Lauro era amministratore indipendente e non esecutivo, e ricopriva anche la carica di membro del Comitato Controllo e Rischi.Lauro non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della società. Il CdA provvederà, nella prossima riunione utile, alla sua sostituzione.