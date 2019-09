Rifiuti, ARERA incontra tutta la filiera su nuove tariffe

(Teleborsa) -. In pratica tutti gli attori coinvolti nella filiera dei Rifiuti, ai qualiL'Autorità, in base alle competenze per la regolazione e il controllo del ciclo dei rifiuti (attribuitele lo scorso anno) ha infatti elaborato una, con una regolazione che ha come obiettivo la graduale omogeneizzazione del Paese, anche tenendo conto delle molto diverse condizioni di partenza a livello industriale e di governance territoriale.Per approfondire i recenti documenti di consultazione sul primo metodo tariffario per il settore per il 2018-2021 e anche sulle disposizioni in materia di trasparenza per il 2020-2023 ARERA ha quindi promosso un incontro unico, nazionale, al quale parteciperanno il Presidente e i membri di Collegio dell’Autorità., destinato ad unificare la complessa composizione TARIFFA e IMPOSTE sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.Regole chiare per le tariffe, definizione dei costi standard, efficienza del servizio e dotazione infrastrutturale.In linea con l’OS8 del Quadro Strategico 2019-2021,e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare fedele al principio "pay as you throw". La nuova metodologia proposta prevedetra i quali ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base ai propri obiettivi di miglioramento qualitativo, di sviluppo gestionale e delle peculiarità territoriali in termini di limite alla crescita annuale delle entrate.Accanto a questo,, a partire dalla pubblicazione della “Carta della qualità” da parte di tutti i gestori del servizio.