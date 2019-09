Governo, Catalfo: ora sfide importanti per dare all'Italia mercato lavoro all'avanguardia

(Teleborsa) - "Il Governo ha ottenuto la. Ci aspettanoper dare all'Italia un mercato del lavoro sempre più inclusivo e all'avanguardia, nel rispetto della Costituzione e dei diritti dei lavoratori. Da". E' quanto scrive su Facebook il neo, dopo che il governo ha incassato anche la fiducia del Senato.una legge sullae un'altra, fondamentale e non più rinviabile, per la, senza dimenticare la realizzazione di unsaranno tra le priorità dell'azione dell'Esecutivo", afferma Catalfo.- conferma il ministro - restano. Entrambe le misure possono essere migliorate ma non sono in discussione. Dobbiamo lavorare con sempre maggiore forza sul potenziamento delle politiche attive e dei Centri per l'Impiego. È un lavoro complesso ma lo faremo con la forza e l'abnegazione che ci contraddistinguono"."Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo sempre sostenuto che ''. Lungo questa direttrice continueremo a muoverci per il bene di cittadini e famiglie", conclude il titolare del Lavoro.