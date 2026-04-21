CNEL premia Generali per le buone pratiche di partecipazione dei lavoratori

Riconoscimento per il dialogo nel CIA e i “Transformation Hub” su AI, sostenibilità e lavoro attivo

(Teleborsa) - Generali ottiene il bollino "Buone Pratiche Partecipazione" del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Un riconoscimento che valorizza la capacità della Compagnia, attraverso il Contratto Integrativo Aziendale, di rafforzare il confronto con lavoratrici, lavoratori e rappresentanze sindacali coinvolgendo sempre più attivamente le persone nelle grandi trasformazioni che stanno ridisegnando il mondo del lavoro, nel segno di relazioni industriali più solide. Un cammino sostenuto anche da investimenti in formazione continua e riqualificazione delle competenze, leve decisive per affrontare il futuro.



La Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori ha inoltre riconosciuto nell’’art 14 del Contratto Integrativo Aziendale di Generali, un approccio orientato al futuro ed alla innovazione, capace di tradurre in modo concreto i principi della legge n. 76 del 15 maggio 2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, attribuendo così all’accordo un marcato valore trasformativo.



Gianluca Perin, Country General Manager di Generali Italia, ha commentato: "Il riconoscimento del CNEL conferma la scelta di Generali di interpretare in modo responsabile e tempestivo i principi introdotti dalla nuova normativa sulla partecipazione dei lavoratori, traducendoli in azioni concrete attraverso il nostro Contratto Integrativo Aziendale. In coerenza con la direzione indicata dalle istituzioni, abbiamo rafforzato strumenti di dialogo strutturato e partecipato, in grado di accompagnare le grandi trasformazioni del lavoro. I Transformation Hub dedicati all’Intelligenza Artificiale, alla sostenibilità e all’invecchiamento attivo rappresentano un esempio concreto di questo approccio: luoghi di confronto e co-progettazione che ci consentono di governare l’innovazione, valorizzare le competenze e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile, rafforzando al tempo stesso la competitività del sistema Italia. Con la responsabilità sociale di primo assicuratore italiano, vogliamo continuare a rafforzare il nostro ruolo di punto di riferimento per essere Partner del Paese".



Generali ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un patto di fiducia, espressione di un approccio orientato al futuro, alla trasformazione digitale ed all’introduzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale, istituendo tre nuove Commissioni paritetiche, denominate "Transformation Hub", composte in egual numero da rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.



La collaborazione con le OO.SS., guidata dal Country General Manager Gianluca Perin e dalle Relazioni Industriali, si affiancherà all’Università Luiss Guido Carli in un modello unico destinato a diventare benchmark di riferimento. Il progetto si arricchisce, infatti, della collaborazione scientifica con l’Università Luiss che mette a disposizione l’esperienza dei propri docenti, coinvolti nei lavori dei Transformation Hub, contribuendo al confronto sui grandi temi della trasformazione del lavoro.



I Transformation Hub sono veri e propri spazi di partecipazione attiva pensati per coinvolgere azienda e rappresentanze sindacali in un percorso di analisi, ricerca e proposta sui principali fattori che stanno trasformando il lavoro e l’impresa.



I Transformation Hub si propongono di affrontare alcune delle sfide più rilevanti del presente e del futuro:



-Intelligenza Artificiale e modelli di organizzazione del lavoro: attraverso questo Hub, l’azienda si impegna a confrontarsi con le organizzazioni sindacali su strumenti, criteri e scelte relative all’adozione dell’AI, favorendo un dialogo aperto anche sulle evoluzioni di mercato e di settore. Il focus è posto sull’impatto dell’innovazione tecnologica sui processi di lavoro, sulle modalità decisionali e sulle competenze richieste alle persone.



- Sostenibilità e modelli ESG: tramite questo Hub l’Azienda si impegna a discutere soluzioni innovative in materia di lavoro, sostenibilità sociale in linea con le migliori pratiche internazionali e di mercato. È previsto l’approfondimento delle Direttive UE in materia di sostenibilità e dei loro effetti sull’organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di promuovere soluzioni coerenti con lo sviluppo sociale.



- Invecchiamento attivo e gestione delle competenze: questo Hub affronta una delle sfide più rilevanti per il futuro del lavoro e del Paese, con l’ambizione di sviluppare e valorizzare le competenze presenti in tutte le fasce d’età favorendone lo scambio per accompagnare il ricambio generazionale e rendere efficace il passaggio di conoscenze tra lavoratori di generazioni diverse. In questo spazio partecipativo si progettano soluzioni innovative, capaci di garantire nel tempo il contributo professionale delle persone.



Il percorso dei Transformation Hub si svilupperà lungo un arco temporale di tre anni e rappresenta un investimento strategico e strutturale nel tempo. Gli Hub costituiscono un laboratorio permanente di partecipazione, pensato per accompagnare le Società del Gruppo Generali nel governo delle trasformazioni future del lavoro, rafforzando un modello di relazioni industriali che hanno il compito di promuovere attività di confronto e proposta di soluzioni innovative, con un approccio orientato alla qualità del lavoro, al benessere delle persone e alla competitività dell’impresa.

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