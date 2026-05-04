Meloni in Armenia per il vertice della Comunità Politica europea

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata questa mattina a Yerevan, in Armenia, dove si riunisce la Comunità Politica europea per fare il punto sulla situazione del mercato energetico e trovare soluzioni per superare la crisi innescata dalla guerra in Medioriente. Conflitto che, stando al continuo braccio di ferro fra USA ed Iran, è tutt'altro che vicino alla soluzione.



Al vertice partecipano i Capi di Stato e di governo di una cinquantina di Stati europei, mentre per le Istituzioni europee saranno presenti il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e le Presidenti del Parlamento Roberta Metsola e della Commissione Ursula von der Leyen. Parteciperanno, inoltre, i Segretari Generali della NATO Mark Rutte, del Consiglio d’Europa Alain Berset e dell’OSCE Feridun Sinirlioglu. NOn mancherà di far sentire la sua voce l'Ucraina, con la partecipazione del Presidente Volodymir Zelernsky, mentre sarà presente per la prima volta anche il Canada, rappresentato dal Premier Mark Carney, in qualità di ospite esterno.



A margine del Vertice si svolgerà la seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), una formazione che mira a fornire risposte operative alle sfide connesse al narcotraffico, co-presieduta con il Presidente francese Macron. L’azione della Coalizione si articola in tre pilastri: contrasto ai traffici transnazionali; lotta ai flussi finanziari illeciti, riciclaggio e corruzione secondo l’approccio ‘follow the money’; potenziamento delle politiche di prevenzione e recupero.



Dopo il vertice, la Premier Meloni si recherà anche in visita ufficiale a Baku, in Azerbaigian, su invito del Presidente Aliyev, nell'ambito della strategia che il Governo italiano sta portando avanti per rafforzare la sicurezza energetica dell’Italia e proteggere le famiglie e le imprese italiane da shock esterni. Una strategia che ha già portato Meloni in Nord Africa e nei Paesi del Golfo nelle scorse settimane.



L’Italia si conferma il primo mercato di destinazione dell’export azero. L’Azerbaijan è il secondo fornitore di petrolio e gas del nostro Paese e copre una quota pari rispettivamente al 17% ed al 16% del fabbisogno nazionale. Le importazioni di gas azero avvengono attraverso il Corridoio meridionale del gas, di cui il Trans-Adriatic Pipeline (TAP) rappresenta il tratto finale. Dal 2020 al 2025, sono stati trasportati in Italia via TAP circa 45 miliardi di metri cubi.

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