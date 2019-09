Boccia: "Sul lavoro serve una reazione italiana ed europea"

(Teleborsa) - Ima indicano anche laLo dice il presidente di Confindustria,, nel corso del meeting dell'organizzazione imprenditoriale globale Ioe, nel commentare i dati Istat su disoccupazione e occupati I dati "confermano le previsioni. Lo stiamo dicendo da tempo. Tra l'altro i dati della recessione in Germania, quella di fatto nel Sud del Paese e il calo degli ordini delle aziende del Nord ci impongono una reazione in chiave italiana ed europea", ha dichiarato il numero uno degli industriali., fattori di grande coesione per il Paese", ha aggiunto Boccia che ha ribadito la posizione dell'associazione.. Da tempo stiamo sottolineando la, quindi di una grande".Altro punto è quello delche per Boccia è da "collegare ai contratti collettivi nazionali per evitare che diventi una variabile indipendente dall'economia. Certo, questo non basta - specifica - ma è un primo intervento organico di politica economica. Di certo è evidente che".Sull'altro tema chiave della giornata, ossia il nuovo pacchetto di stimoli voluto dalla Bce di Mario Draghi , Boccia riconosce che si tratta di una mossa che indica "una, che significa non fare deficit, ma usare le risorse per avviare motori di sviluppo ovvero crescita e occupazione".