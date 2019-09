BCE senza freni. E adesso riflettori sulla Fed

(Teleborsa) - Ladi Mario Draghi con la conferma diha dato il via ad una nuova stagione della politica monetaria , non solo a livello europeo, ma in ottica globale. Una mossa che getta le basi per unaed apre la strada ad una escalation della"Stanno cercando, e riuscendo, a deprezzare l'euro contro il dollaro MOLTO forte, danneggiando le esportazioni statunitensi.... E la Fed si siede, si siede e si siede", ha esclamato il Presidente americanoin risposta alprovocato dalle decisioni assunte dalla BCE."Vengono pagati per prendere in prestito denaro, mentre noi paghiamo gli interessi!", ha aggiunto il tycoon, tornando ad, a meno di una settimana dalla riunione che deciderà la linea di politica monetaria in USA. Illa prossima settimana, il 17-18 settembre, e dovrebbe annunciare un. Se questo taglio sarà consistente o meno non è chiaro, ma una delusione dei mercati provocherebbe un eccessivo apprezzamento del biglietto verde, minando la competitività degli Stati Uniti all'estero. Attualmente, idopo l'ultimo taglio deciso a fine luglio, che avrebbe dovuto rappresentare una una tantum, ma la situazione da allora è mutata.In uno scenario dominato dal, la sfida si sposta sul, condizionando anche le scelte delle banche centrali.Di recente, nel pieno della guerra commerciale USA-Cina, la Peopleha agito sulla liquidità, facendo crollare lo yuan ai minimi degli ultimi 11 anni - Una sfida che condiziona anche la, che si dice pronta ad intervenire , a causa dell'eccessivo, particolarmente apprezzato dagli investitori in fasi di grande incertezza, e della, che getta ombre sul mantenimento della crescita dell'economia nipponica. Ied accompagnati da un robusto piano di acquisti asset.- Anche la Bank of England non ha scelta, non solo per il problema del rallentamento dell'economia globale, ma anche per la Brexit, che continua a dilaniare l'economia britannica. Il rischio di unarilanciato daltiene sotto scacco la banca centrale che ha tagliato le stime di crescita per il 2019 e 2020 e conferma unafortementecone QE.La partita resta aperta...