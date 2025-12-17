Honda richiama 70.000 veicoli in USA a causa di problemi ai freni

(Teleborsa) - Il costruttore di auto giapponese Honda sta richiamando 70.658 veicoli negli Stati Uniti, a causa di un problema al sistema frenante, che potrebbe accrescere lo spazio di arresto dle veicolo. Lo ha annunciato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti.Il richiamo è stato avviato perché i veicoli interessati presentano un'operatività dei freni ridotta, che aumenta lo spazio di frenata dell'auto. Questo problema rischia di aumentare il rischio di incidenti e lesioni ai passeggeri.