Honda richiama 70.000 veicoli in USA a causa di problemi ai freni

(Teleborsa) - Il costruttore di auto giapponese Honda sta richiamando 70.658 veicoli negli Stati Uniti, a causa di un problema al sistema frenante, che potrebbe accrescere lo spazio di arresto dle veicolo. Lo ha annunciato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti.
Il richiamo è stato avviato perché i veicoli interessati presentano un'operatività dei freni ridotta, che aumenta lo spazio di frenata del
l'auto. Questo problema rischia di aumentare il rischio di incidenti e lesioni ai passeggeri.