Fed taglia i tassi nella forchetta 3,5% - 3,75%, divisioni tra i funzionari con tre voti contrari

(Teleborsa) - Mercoledì laha effettuato une ha mantenuto le previsioni per un solo taglio nel 2026.Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha votato conper abbassare il tasso di riferimento sui fondi federali a une ha espresso maggiore incertezza su quando potrebbe tagliare nuovamente i tassi.Si è trattato di un'altra riunione in cui tra i policymaker sono emersesul fatto che la debolezza del mercato del lavoro o l'inflazione persistente rappresentino il pericolo maggiore per l'economia statunitense.I tre voti contrari sono arrivati da due presidenti regionali della Fed -- che hanno sostenuto di lasciare invariato il votato tasso di riferimento, e il, nominato da Trump alla banca centrale a settembre, che si è nuovamente espresso a favore di una riduzione più ampia, di mezzo punto percentuale.I funzionari della Fed hanno inoltre autorizzatoa partire dal 12 dicembre per mantenere un'offerta "ampia" di riserve bancarie.Focus adesso sulla conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell.Nelle loro nuove previsioni economiche, le proiezioni mediane dei funzionari indicavano. Le prospettive sui tassi, tuttavia, sono rimaste profondamente divise. Sette funzionari hanno indicato di essere favorevoli al mantenimento dei tassi invariati per tutto il 2026, mentre otto hanno segnalato il loro sostegno ad almeno due.I funzionari hanno, al 2,3% dall'1,8% previsto a settembre. Hanno inoltre previsto un calo dell'inflazione al 2,4% il prossimo anno, dal 2,6% previsto a settembre.