Milano 16:42
42.721 +1,00%
Nasdaq 16:42
24.729 -0,58%
Dow Jones 16:42
46.746 +0,64%
Londra 16:42
9.603 +0,71%
Francoforte 16:42
23.447 +0,89%

Piazza Affari: senza freni l'indice del settore costruzioni italiano

In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +2,6% avanza a quota 72.525,58 punti.
