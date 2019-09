Atlantia, al via operazione "trasparenza" su gestione rete

(Teleborsa) -, che dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova e l'inchiesta in corso su altri due viadotti , modifica completamente la policy sulla pubblicità dei documenti relativi agli investimenti ed alla gestione della rete.Ogni documento aziendale riguardante la gestione- inclusi quelli relativi alle attività di progettazione, manutenzione, monitoraggio – potrà essere consultato e consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta. Nei prossimi giorni la società attiveràunosul sito www.autostrade.it, e unopresso la sede centrale di via Bergamini a Roma, attraverso i quali chiunque abbia un legittimo interesse potrà presentaree ricevere così la documentazione di interesse, sulla base di una procedura di accesso che sarà concordata da ASPI con leProsegue intanto la, presente sulla homepage del sito www.autostrade.it. Oltre alle informazioni di dettaglio sui viadotti Pecetti e Paolillo, rese note nella giornata di ieri, è stata pubblicata stamane unadi manutenzione su ponti e viadotti. In sintesi, attualmente sono in corso interventi di manutenzione su. La mappatura evidenzia come siano253 quelle con interventi da eseguire a medio lungo-termine, 705 con interventi da eseguire a lungo termine, 848 le opere che non hanno bisogno di interventi. A fronte dei tempi massimi di intervento sopra indicati, e pur in una situazione di regolarità della rete, la Società intende accelerare tutti i programmi di intervento.Nei prossimi aggiornamenti dell’area, sarà pubblicata online anche la documentazione relativa alle barriere di sicurezza laterali (piano di controlli, la procedura di prova realizzata dal Politecnico di Bari, i risultati delle analisi certificate da professionisti del settore).