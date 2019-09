Borsa, Salini Impregilo briosa dopo giudizio Cheuvreux

Salini Impregilo

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,16%. Il titolo beneficia ancora di un accordo siglato la scorsa settimana in Texas e del giudizio degli analisti di Kepler Cheuvreux, che confewrmano una raccomandazione Hold, alzando il Target Price a 2 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,089 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,007. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,171.