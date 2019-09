Andamento negativo per l'indice delle società High Tech italiane (-1,16%), seduta in ribasso per Eurotech

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 67.728,4, in contrazione dell'1,16%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 547, dopo aver avviato la seduta a 546.Tra ledi Milano, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.