Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,02%), slancio per WIIT
(Teleborsa) - Andamento rialzista per il comparto tecnologico a Milano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 159.656, in crescita dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology è stabile a 1.333, dopo aver avviato la seduta a 1.351.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Stmicroelectronics, in guadagno dell'1,58% sui valori precedenti.
Tra le mid-cap italiane, brillante rialzo per Wiit, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,09%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, prepotente rialzo per Cy4Gate, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,03% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Seco, con una variazione percentuale del 2,31%.
Moderatamente al rialzo la prestazione di Olidata, che chiude con una variazione percentuale dell'1,16%.
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