Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.110,8 punti, mentre, al contrario, loprocede a piccoli passi, avanzando a 3.005,7 punti. In frazionale progresso il(+0,46%), come l'S&P 100 (0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,89%),(+0,71%) e(+0,60%). Il settore, con il suo -1,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,53%),(+1,20%),(+1,17%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,73%),(+3,13%),(+2,93%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,29%.In apnea, che arretra del 2,20%.