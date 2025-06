Wall Street chiude in rialzo con raffreddamento prezzi petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,75% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.033 punti. In rialzo il(+1,42%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,98%).Il sentiment degli investitori è stato favorito dal, in un'inversione di tendenza rispetto al forte rialzo dei prezzi di venerdì, a seguito degli attacchi aerei israeliani contro l'Iran. Ciò è accaduto nonostante gli attacchi siano entrati nel quarto giorno lunedì, anche se l'Iran avrebbe chiesto a diverse nazioni, tra cui Arabia Saudita e Qatar, di sollecitare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a fare pressione su Israele per un cessate il fuoco.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,53%),(+1,52%) e(+1,20%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,98%),(+2,33%),(+2,26%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,81%),(+7,28%),(+5,61%) e(+4,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,2%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,7%).