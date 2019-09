Xylella, Confagricoltura a MEF: "Attivare risorse stanziate per emergenza"

(Teleborsa) - E' in calendario, il batterio che sta devastando gli ulivi in Puglia. Vi parteciperà anche, che sollecita l'attivazione immediata delle risorse già stanziate."E’ una situazione di assoluta emergenza sulla quale non possiamo più tardare con gli interventi, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Puglia,, che parteciperà all'incontro."Occorre dare attuazione quanto prima ai provvedimenti percon il decreto emergenze per il".L’emergenza Xylella ormai interessatra le province di, pari alla metà della superficie e dell’olio prodotto nella regione., presidente della Federazione Nazionale Olivicola di Confagricoltura, afferma che "è prioritario ripristinare il potenziale produttivo, visto che nei territori colpiti dal batterio si registra unolivicola, così come in tutta la Puglia a causa delle recenti calamità"."Occorre quindi intervenire finanziando in primo luogo gli espianti ed i successivi reimpianti di olivi nelle aree colpite, che vanno realizzati utilizzando varietà tolleranti; nondimeno occorrerà compensare le perdite di reddito subite, coprire i costi di smaltimento del legno ed anche agevolare il trasferimento di conoscenze e l’assistenza tecnica, anche per riorientare gli operatori verso altre produzioni con prospettive di mercato. Inoltre, occorrerà destinare le risorse residue ad una misura specifica indirizzata ai frantoi dell’area infetta con una indennità una tantum a copertura della perdita di fatturato subita rispetto agli anni precedenti, in analogia a quanto è stato previsto per i frantoi delle aree colpite dalle gelate".