SdR, Freni (MEF): se non investiamo nella ricerca il nostro mercato finanziario muore

(Teleborsa) - "Un primo intervento può consistere nell'accentramento dell'investimento attraverso la", mentre "sul fronte della regolamentazione, è inefficace cercare di incentivare a puntare sul Paese a tutti i costi: l'approccio deve essere piuttosto quello di rendere attrattivo l'investimento sul piano della massimizzazione del profitto". Lo ha affermato, Sottosegretario di Stato al MEF, durante la conferenza Assogestioni "Please in my backyard: gli investitori istituzionali e l'allocazione all'Italia" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio.: le small cap quotate non esistono perché la ricerca in questo paese non c'è più", ha affermato Freni. Per poi concludere ricordando l'importanza di "omogeneizzare i regolamenti sugli investimenti e alleggerire la burocrazia".