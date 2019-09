BEI, Scannapieco: "Crediamo nel progetto DTT. Supporto a ricerca e clima"

(Teleborsa) - Il Progetto DTT dell'ENEA è pronto per partire : dalla Banca Europea per gli Investimenti arrivanodi euro, i più grandi maiad un singolo progetto. Una conferma dell'importanza di questa ricerca sulla fusione nucleare, che porterà alla generazione di energia sicura e pulita.Oggi a Roma la firma dell'accordo di finanziamento, in occasione della quale, Teleborsa ha intervistato il"Il nostro è un ruolo importante perché. La prima volta che la BEI finanza ENEA senza supporto dello Stato e anche conuna durata che altre banche non sono in grado di offrire di 32 anni., perché questo è guardare al futuro dell’Europa. Di un"."Ci sono importanti obiettivi che questo progetto permette di raggiungere. Il primo è un. In Italia crediamo che attraverso la ricerca scientifica sul divertitore, ci saranno degli effetti indotti sulla ricerca molto importanti in termini di materiali e di questo beneficeranno molto le imprese. L’altro è unperché si cerca di creare unae quindi a supporto degli obiettivi ambiziosi in termini diche l’Europa si è data".