Gruppo BEI aumenta tetto finanziamenti per 2025 a livello record di 100 miliardi euro

(Teleborsa) - Gli azionisti delper gli investimenti (BEI), ovvero gli Stati membri dell’Unione europea, hanno approvato un aumento record dei finanziamenti fino a 100 miliardi di euro per il 2025, insieme a nuovi programmi volti a rafforzare la competitività, la leadership tecnologica e la sicurezza dell’Europa.Ilcomposto dai Ministri delle Finanze dell’Unione Europea, ha approvato oggi a Lussemburgo il tetto di finanziamenti per il 2025. I Consigli di Amministrazione della BEI e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) avevano già dato il via libera all’inizio della settimana all’aumento dei finanziamenti destinati alla sicurezza e difesa, alle reti energetiche e al nuovo programma TechEU per rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa. Sono stati inoltre approvati progetti strategici, tra cui il sostegno all’economia ucraina e la costruzione di una base militare in Lituania."Il, i 27 Stati membri, alle nostre proposte di finanziamenti record per difesa, sicurezza energetica e leadership tecnologica conferma il ruolo centrale del Gruppo BEI nel sostenere le priorità strategiche dell’Europa", ha dichiarato la Presidente del Gruppo, Nadia Calviño. "In un mondo segnato da trasformazioni profonde e simultanee su scala globale, l’Unione Europea si distingue per chiarezza di visione, fiducia e stabilità."L'introduzione del nuovo massimale di finanziamento del Gruppo BEI per il 2025 (100 miliardi di euro) "fa seguito a una revisione intermedia del Piano di attività dell'organizzazione che prevede, tra l'altro, un aumento del 3,5% dei finanziamenti complessivi per il settore europeo della sicurezza e della difesa, stanziamenti record per oltre