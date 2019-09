Manovra, risparmi da Quota 100 e Reddito. Possibile accorpamento Imu-Tasi

(Teleborsa) -nelchecome ha precisato parlando da Helsinki, in occasione dell’Ecofin, il neo Ministro dell'Economia,, lanciando un chiaro messaggio ai partner europei – con ilche per ilpiù o meno lo stesso delcontano di poter far affidamento – sulla spinta della ritrovata vena europeista del Conte bis – sui circache Bruxelles sembrerebbe disposta a concedere, da sommare ai risparmi aggiuntivi dacircada convogliare verso nuovi interventi.in arrivo anche dallo- se dovesse mantenersi ai livelli minimi attuali - grazie alAll’appello mancano comunque più dida reperire trcome lo stesso Premierha sottolineato nel corso del suo incontro con i sindacati, anticipando l’ossatura della prossima- Intanto, neldella manovra, insieme alda sempre caro al Pd su cui convergono anche i Cinquestelle, rispunta l’unificazione dicome ha lasciato intendere il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd). Durante l’ormai archiviata esperienza di Governo gialloverde, si era parlato con grande insistenza delladefinita dal DDL il cui primo firmatario era il vice presidente della commissione Finanze della Camera, il leghista, nato appunto dalla volontà di accorpare IMU (l’imposta municipale unica) e la Tasi (la tassa dei servizi indivisibili), oltre aIl passaggio di testimoneche, dunque, resta in piedi , perché, sostiene Misiani.