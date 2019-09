Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano (-1,35%), andamento negativo per Eems

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

Eems

Eurotech

Tiscali

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 68.030,8, in diminuzione di 919 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 549, dopo aver avviato la seduta a 553.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,40%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,84% sui valori precedenti.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.