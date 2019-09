SIRIO gestirà punto vendita all’Aeroporto di Napoli

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, si è aggiudicata in via provvisoria la concessione per la gestione di un servizio bar e ristorante presso, quinto aeroporto italiano per movimento passeggeri.La concessione, per la gestione di un punto vendita per il servizio caffetteria e ristorante (per un totale di 70 mq) presso l’airside del terminal aeroportuale, ha un valore complessivo stimato di