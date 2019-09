Auto, Quintegia: vola a 15 miliardi il fatturato dei 50 top concessionari italiani

(Teleborsa) - Rappresentanonella distribuzione auto ma valgono circa, per un valore salito adi euro. Iaccelerano nonostante un 2018 in recessione e segnano unasul 2017, portando la progressione del fatturato medioÈ lo scenario presentato danell'ambito dell'Annual Meeting - Top Dealer Network, l'incontro a porte chiuse della community dei più grandi dealer italiani che ha anticipato l'Automotive Forum, in corso oggi a Milano."Stiamo assistendo ad unacrescente del mercato - spiega, senior advisor della società trevigiana di ricerca, networking e formazione - una trasformazione radicale che si stima possa tradursi in una"."Questo scenario - conclude Montagner - è il risultato di un processo senza precedenti di, che solo negli ultimi 18 mesi ha visto i primi 10 gruppi per fatturato in Italia mettere a segno 19 nuove acquisizioni". Tra questi, il gruppocon 5 acquisizioni,con 2 acquisti e una fusione (con Autostar),(1 acquisizione) ei con 3.Tra i, primeggiano- presenti nel 38% dei casi - seguiti dai premium Jeep (34%), Bmw, Mercedes e Volkswagen (32%), Volvo (28%) e Audi (26%), con Skoda, Toyota e Nissan sopra il 20%.per fatturato tra i top dealer la(Porsche Holding), che sorpassa (di poco) Autotorino, mentre rimangono stabili le posizioni di Intergea, Penske e Bossoni. I 10 top dealer, rileva l'analisi Quintegia, sonodel Paese e realizzano mediamentecon quasi il 10% delle auto nuove vendute in Italia. Un valore del fatturato cheha registrato un, a riprova del consolidamento avviato nella rete distributiva italiana che nello stesso periodo ha visto chiudere le saracinesche al 60% dei propri imprenditori.