Cityringen, grande attesa per l'inaugurazione della metro di Copenaghen

Salini Impregilo

(Teleborsa) - La nuova metro di Copenaghen, detta, sarà inaugurata il. Alla cerimonia saranno presenti la Regina Margherita di Danimarca, accompagnata da alcuni rappresentanti della Famiglia Reale, insieme al Primo Ministro Mette Frederiksen, al Ministro dei Trasporti Benny Engelbrecht, al Sindaco di Copenhagen Frank Jensen e a Pietro Salini,Grazie a una frequenza di 80-100 secondi tra un treno e l'altro, la metro, realizzata in soli otto anni,, dando così il proprio contributo all'. I treni sono totalmente automatizzati e senza conducente, con una frequenza di passaggio che aumenta nelle ore di picco."Siamo soddisfatti di aver supportato il Governo danese nella realizzazione di un progetto che rappresenta un modello per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel mondo - ha dichiaratoCityringen è una metro smart, la cui costruzione ha rappresentato una sfida unica dal punto di vista ingegneristico e ci ha messo continuamente alla prova per superare complessità legate alla gestione di un'opera così ampia in una città come Copenhagen, con edifici storici da tutelare e impegno continuo per ridurre al massimo i disagi della popolazione nella fase di costruzione".l contratto di oltre 2: il consorzio del Copenhagen Metro Team guidato da Salini Impregilo per opere civili, Ansaldo STS (oggi Hitachi) per lavori ferroviari, segnalamento, manutenzione e materiale rotabile.lungo l'intero binario e un'estensione nord aggiuntiva di Cityringen.