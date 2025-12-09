Milano 15:48
Lane (Webuild) consegna in via definitiva l'Unionport Bridge a New York

(Teleborsa) - Lane, controllata statunitense del Gruppo Webuild, ha consegnato in via definitiva l'Unionport Bridge, il nuovo ponte basculante sul Westchester Creek lungo la Bruckner Expressway nel Bronx (New York). L'opera, del valore di 232 milioni di dollari, sostituisce il ponte originale degli anni '50 e rappresenta uno snodo cruciale per la mobilità di decine di migliaia di pendolari ogni giorno.

Il nuovo Unionport Bridge collega arterie strategiche come la Cross Bronx Expressway, la Bruckner Expressway e la Hutchinson River Parkway, migliorando sicurezza, mobilità e connettività tra i quartieri del Bronx e i principali corridoi regionali. Progettato per una vita utile di 75 anni, la nuova infrastruttura presenta due campate basculanti affiancate, ciascuna con tre corsie di traffico e integra una passerella pedonale dedicata e una pista ciclabile protetta in linea con gli obiettivi Vision Zero e di mobilità sostenibile di New York City.

La costruzione di questa infrastruttura è stata gestita per fasi con l'obiettivo di mantenere aperti il traffico stradale e le operazioni marittime. Lane e il suo partner Schiavone Construction Co. LLC (ora SPC Construction Co. LLC) hanno guidato le attività, coordinando complesse operazioni marittime, strutturali e di gestione dei flussi del traffico.
