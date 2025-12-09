Lane (Webuild) consegna in via definitiva l'Unionport Bridge a New York

Webuild

(Teleborsa) -, controllata statunitense del Gruppo, ha, il nuovo ponte basculante sul Westchester Creek lungo la Bruckner Expressway nel Bronx (New York). L'opera, del, sostituisce il ponte originale degli anni '50 e rappresenta uno snodo cruciale per la mobilità di decine di migliaia di pendolari ogni giorno.Il nuovo Unionport Bridge collega arterie strategiche come la Cross Bronx Expressway, la Bruckner Expressway e la Hutchinson River Parkway, migliorando sicurezza, mobilità e connettività tra i quartieri del Bronx e i principali corridoi regionali. Progettato per una vita utile di 75 anni, la nuova infrastruttura presentae una pista ciclabile protetta in linea con gli obiettivi Vision Zero e di mobilità sostenibile di New York City.La costruzione di questa infrastruttura è stata gestita per fasi con l'obiettivo di mantenere aperti il traffico stradale e le operazioni marittime. Lane e il suo(ora SPC Construction Co. LLC) hanno guidato le attività, coordinando complesse operazioni marittime, strutturali e di gestione dei flussi del traffico.