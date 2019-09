Gruppo Green Power, Alperia lancia OPA totalitaria su azioni ordinarie

Gruppo Green Power

(Teleborsa) - Alperia S.p.A. ha pubblicato, in data odierna, il documento di offerta relativo all', pari a massime n. 838.830 Azioni.Si attende l'ok di Consob e Borsa Italiana, che non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento d’Offerta.(estremi inclusi), (il "Periodo di Adesione"), con data di pagamento, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile, il 25 ottobre 2019 (ossia il quinto giorno di mercato aperto dopo la chiusura del Periodo di Adesione).(il "Corrispettivo Base"), con diritto, ove ne ricorrano le rispettive condizioni e secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, al pagamento di un'ulterioreportata in adesione (il "Corrispettivo Variabile Differito"). La somma del Corrispettivo Base e del Corrispettivo Variabile Differito per ciascuna Azione portata in adesione e acquistata dall'Offerente sarà pari a complessivi