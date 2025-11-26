Mare Group, via libera Consob all’OPA totalitaria su Eles: adesioni dal 5 al 30 dicembre

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

(Teleborsa) -ha approvato il documento relativo all’lanciata dasulle azioni ordinarie e a voto plurimo dinon già detenute dall’offerente . L’offerta riconosce agli azionisti un corrispettivo diper azione, superiore ai 2,25 euro inizialmente previsti, anche alla luce del prezzo offerto nella parallela operazione annunciata daIlsi aprirà il 5 dicembre 2025 e terminerà il 30 dicembre 2025, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo è atteso per l’8 gennaio 2026. Se ne ricorreranno i presupposti, i termini saranno riaperti dal 9 al 15 gennaio, con pagamento previsto il 22 gennaio.L’OPA punta all’acquisizione dell’intero capitale e, se possibile, alda Euronext Growth Milan.