Mare Group, via libera Consob all’OPA totalitaria su Eles: adesioni dal 5 al 30 dicembre

(Teleborsa) - Consob
ha approvato il documento relativo all’OPA volontaria totalitaria
lanciata da Mare Group
sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.
non già detenute dall’offerente . L’offerta riconosce agli azionisti un corrispettivo di 2,61 euro
per azione, superiore ai 2,25 euro inizialmente previsti, anche alla luce del prezzo offerto nella parallela operazione annunciata da Xenon
.
Il periodo di adesione
si aprirà il 5 dicembre 2025 e terminerà il 30 dicembre 2025, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo è atteso per l’8 gennaio 2026. Se ne ricorreranno i presupposti, i termini saranno riaperti dal 9 al 15 gennaio, con pagamento previsto il 22 gennaio.
L’OPA punta all’acquisizione dell’intero capitale e, se possibile, al delisting
da Euronext Growth Milan.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)