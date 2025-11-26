Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:26
25.273 +1,02%
Dow Jones 20:26
47.539 +0,91%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Mare Group, via libera Consob all’OPA totalitaria su Eles: adesioni dal 5 al 30 dicembre

Finanza
Mare Group, via libera Consob all’OPA totalitaria su Eles: adesioni dal 5 al 30 dicembre
(Teleborsa) - Consob ha approvato il documento relativo all’OPA volontaria totalitaria lanciata da Mare Group sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. non già detenute dall’offerente . L’offerta riconosce agli azionisti un corrispettivo di 2,61 euro per azione, superiore ai 2,25 euro inizialmente previsti, anche alla luce del prezzo offerto nella parallela operazione annunciata da Xenon.

Il periodo di adesione si aprirà il 5 dicembre 2025 e terminerà il 30 dicembre 2025, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo è atteso per l’8 gennaio 2026. Se ne ricorreranno i presupposti, i termini saranno riaperti dal 9 al 15 gennaio, con pagamento previsto il 22 gennaio.

L’OPA punta all’acquisizione dell’intero capitale e, se possibile, al delisting da Euronext Growth Milan.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```