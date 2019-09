Aeroporto di Fiumicino, flash mob Musica per Roma in tour in Africa

(Teleborsa) - Esibizione a sorpresa questa mattina all’Aeroporto Leonardo da Vinci, dovein partenza per un tour in Africa con la. I giovani musicisti in volo per la tournée che farà tappa in ben 6 paesi dell’Africa subsahariana, sono stati accolti da un grande entusiasmo. Moltissimi i viaggiatori che hanno filmato l’evento.Ilgrazie alla Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 3 al 15 ottobre, Federica Michisanti (contrabbasso), accompagnata da Marco Colonna (clarinetto) e Francesco Lento (tromba e flicorno) porterà il suo ultimo progetto in Sudafrica, Namibia, Kenya, Congo, Gabon, Etiopia.