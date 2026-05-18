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Londra: si concentrano le vendite su Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Airtel Africa
Seduta in ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che mostra un decremento del 2,31%.
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