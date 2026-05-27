Italgas, Pierre La Tour nuovo CFO dal 1° giugno

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas
, su proposta dell’AD e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Pierre La Tour quale Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili societari con efficacia dal 1° giugno 2026, data dalla quale assumerà anche il ruolo di Chief Financial Officer
. Il precedente Dirigente Preposto prosegue il suo percorso professionale in Italgas con il ruolo di Direttore Attività internazionali.
Pierre La Tour, che non risulta essere titolare di azioni
Italgas, proviene
da Biesse
, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi