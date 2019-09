Elezioni Austria: trionfano i popolari di Kurz, crolla l'ultradestra. Boom dei verdi

(Teleborsa) - Un successo più ampio del previsto:stravince le elezioni politiche in Austria con iche volano sopra ilIl risultato inatteso invece è il crollo dell’ultradestra che si ferma al, ben 10 punti percentuali in meno rispetto a due anni fa.per i socialdemocratici della, davanti ai populisti(lo scandalo scoppiato per un video, girato di nascosto nel 2017 sull'isola di Ibiza e diffuso il 7 maggio scorso, in cui si vedeva il leader dell'FPÖ, Heinz-Christianintento a fare promesse di futuri appalti a una sedicente nipote di un oligarca russo in cambio di sostegno economico al suo partito).Dopo la debacle del, sulla scia di una rinnovatada molti ribattezzatotornano in parlamento i, mentre i liberalisono al 7,8%."Eravamo convinti che avremmo incassato un bel risultato,, ha commentato il leader dei popolari austriaci Sebastian Kurz, che a soli, salutando dal palco a Vienna i suoi sostenitori.