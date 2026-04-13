Milano
17:35
47.527
-0,17%
Nasdaq
19:24
25.256
+0,56%
Dow Jones
19:24
47.937
+0,04%
Londra
17:35
10.583
-0,17%
Francoforte
17:35
23.742
-0,26%
Lunedì 13 Aprile 2026, ore 19.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 aprile 2026 - 15.00
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
crolla del 2,83%, scendendo fino a 396,41 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
-1,75%
Altre notizie
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: peggiora l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto