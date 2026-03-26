Milano 10:27
43.511 -1,14%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:27
10.008 -0,98%
Francoforte 10:27
22.618 -1,48%

Crolla a Francoforte Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Aurubis
Ribasso per il produttore tedesco di rame, che passa di mano in perdita del 4,81%.
Condividi
```