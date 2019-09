La Legge di Bilancio prende forma: nodo IVA, sì a taglio cuneo fiscale

(Teleborsa) -al lavoro ormai da giorni nel "cantiere" della Legge di Bilancio è l’obiettivo dichiarato del nuovo Governo che in più occasioni lo ha indicato comema nel “borsino” della prossima manovra, si fa strada con insistenza iluna delle“Vogliamo partire con unè un elemento importante non solo a livello redistributivo ma anche per la crescita”, ha anticipato il Ministro dell’Economiain scia di quanto dichiarato dal Premier Conte, nei giorni scorsi ha ribadito più volte la volontà di agire sugli oneri fiscali e previdenziali che gravano sui lavoratori. Resta da capire, cara a entrambi gli alleati di Governo.Strada, invece, decisamente in salita per ladella Flat tax per leprevista dalla manovra gialloverde dello scorso anno. Se, infatti, il regime forfettario per le partite Iva fino a 65mila euro di ricavi o compensi (con imposta sostitutiva piatta del 15% o del 5% per chi avvia una nuova attività), sembra decisamente allontanarsi il% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro che, nelle intenzioni del precedente esecutivo, avrebbe dovuto debuttare il 1 gennaio 2020.– Quanto al deficit che verrà fissato per il 2020 nella nota di aggiornamento che approderà oggi in CdM, Gualtieri non si è sbilanciato. “Forse è meglio non dichiarare il 2,4% e poi fare il 2,04% e nel frattempo avere un’impennata dello spread. E’ preferibile collocarsi meglio dall’inizio per non avere turbative.ha detto.La sensazione è che alla fine l'asticella del rapporto tra deficit e Pil dovrebbe attestarsi attorno al, un decimale in più rispetto alle attese degli ultimi giorni.per finanziare lein cantiere. Ma iancora