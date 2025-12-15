Cuchel (commercialisti): blocco emolumenti per professionisti con debiti fiscali da abrogare

(Teleborsa) -all’esame della Commissione Bilancio del Senato, la norma che subordina il pagamento degli emolumenti spettanti ai professionisti, che operano per la Pubblica Amministrazione, alla verifica della relativa regolarità fiscale e contributiva è assolutamente discriminatoria e penalizza senza alcuna ragione il lavoro autonomo.“Come abbiamo già denunciato con un comunicato stampa lo scorso 4 novembre” spiegapresidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, “si tratta di una misura del tutto irragionevole, potenzialmente lesiva del principio di libera prestazione dell’attività professionale, nonché paradossale considerata una Pubblica Amministrazione che fatica ancora a rispettare il principio dell’equo compenso”.over registrare addirittura un inasprimento della misura, a seguito di un emendamento dell’Esecutivo che estende il blocco a tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla PA, per incarichi finanziati con risorse pubbliche.“Come già sostenuto” spiega il Presidente ANC “la norma può generare un corto circuito giuridico, trasformando la PA da debitore a giudice della regolarità del professionista, in aperta violazione del principio di legalità e della tutela costituzionale del lavoro autonomo”.Nel condividere la posizione che è stata espressa anche da Confprofession