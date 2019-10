DEF trasmesso alle Camere: via superticket, rivedere concessioni autostradali

(Teleborsa) -. Sono alcune delle novità contenute nella Nota dipubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e trasmessa al Parlamento che la prossima settimana dovrà votare le Risoluzioni. Dal calo dello spread vengono quantificati quasi 8 miliardi di risparmi in 4 anni.. Inoltre, "i conti pubblici continueranno a beneficiare di, a fronte del trend in riduzione dei rendimenti, dell'ordine di 2,1 miliardi nel 2020, 1,5 miliardi nel 2021 e 1,6 miliardi nel 2022".Nel mirino del Governo giallo-rosso, si legge nel Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali allegato alla Nota. Si tratta nel 2019 di 513 voci (un numero più alto rispetto alle 466 rilevate lo scorso anno) di cui 148 valgono meno di 10 milioni in termini di gettito e costano 61,1 miliardi.Per quanto riguarda, nonché il costante miglioramento del servizio per gli utenti, alla luce anche delle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".evidenziando che "si rende necessaria, finalizzato a rendere il sistema più omogeneo ed equo". In particolare, prosegue il documento, "tale fenomeno di discriminazione nell'accesso ai servizi è stato aggravato dall'introduzione del superticket che, pertanto, occorre progressivamente superare".Inoltre,, dato che lo stanziamento per l'anno in corso ammontava in totale a 5,894 miliardi.(si prevedevano, nella relazione tecnica al Decretone, pagamenti per 274 milioni). Mentre i risparmi attesi da Quota 100 sono 1,2 miliardi nel 2019, 1,7 miliardi nel 2020 e 400 milioni nel 2021.. In generale in tema di istruzione, nel Def viene spiegato che "si deve ripensare il modello di accesso ai corsi di laurea a numero programmato".